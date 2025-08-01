Элисашвили: Я готов быть кандитатом в мэры

01.08.2025 14:50





«Я готов быть кандидатом на пост мэра и не пощажу себя для этого. Если будет другой, более сильный, более боевой кандидат, я его поддержу, и меня абсолютно не интересует никакая должность в обмен на это», — заявил один из лидеров партии «Лело — Сильная Грузия» Алеко Элиашвили в эфире передачи на телеканале «Палитранюс».



По его словам, он был бы мэром в тысячу раз лучше, чем Каха Каладзе.



«Нас ждёт непростая борьба. Мы вступаем в крайне неравные выборы. Да, мы идём в избирательную кампанию. Что касается меня лично — если будет принято такое решение, я готов быть кандидатом в мэры. Я не пощажу себя для этого. Я был бы мэром в тысячу раз лучше, чем Каха Каладзе», — заявил Алеко Элиашвили.



Что касается позиции партии «Гахария — За Грузию», которая выступает за согласование нейтральной кандидатуры, Элиашвили отметил, что поддерживает эту идею.



«У меня нет никаких политических или карьерных амбиций. Кто бы ни стал кандидатом в мэры — я готов часами сидеть с ним и с квалифицированными специалистами, чтобы доказать: за один год можно полностью избавиться от пробок в Тбилиси. Моя кандидатура рассматривается, но также рассматриваются и другие. Если найдётся кто-то более сильный, более боевой — я его однозначно поддержу. Взамен мне не нужна никакая должность», — заявил Алеко Элиашвили.







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