

В ресторанах восстановлены все виды услуг, открылись гостиницы, имеющие соответствующее разрешение

08.06.2020 11:39





С сегодняшнего дня в ресторанах Грузии будут восстановлены все виды услуг. О соответствующем решении стало известно на заседании межведомственного координационного совета 27 мая.



Кроме того, сегодня открываются гостиницы, которые прошли проверку соответствующими ведомствами Министерства здравоохранения и имеют на это конкретного типа разрешение.



С сегодняшнего дня рестораны будут работать, соблюдая соответствующие рекомендации, которые включают использование системы предварительного бронирования, безналичный расчет, усиленные меры очистки в общем пространстве, соблюдение расстояния между столиками, количество гостей за столами. Кроме того, рекомендации касаются обеспечения помещения соответствующей вентиляцией.



Для справки, рестораны и кафе, имеющие открытое пространство, работают в стране с 1 июня.



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