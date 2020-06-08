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В ресторанах восстановлены все виды услуг, открылись гостиницы, имеющие соответствующее разрешение


08.06.2020   11:39


С сегодняшнего дня в ресторанах Грузии будут восстановлены все виды услуг. О соответствующем решении стало известно на заседании межведомственного координационного совета 27 мая.

Кроме того, сегодня открываются гостиницы, которые прошли проверку соответствующими ведомствами Министерства здравоохранения и имеют на это конкретного типа разрешение.

С сегодняшнего дня рестораны будут работать, соблюдая соответствующие рекомендации, которые включают использование системы предварительного бронирования, безналичный расчет, усиленные меры очистки в общем пространстве, соблюдение расстояния между столиками, количество гостей за столами. Кроме того, рекомендации касаются обеспечения помещения соответствующей вентиляцией.

Для справки, рестораны и кафе, имеющие открытое пространство, работают в стране с 1 июня.

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