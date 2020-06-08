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В ресторанах восстановлены все виды услуг, открылись гостиницы, имеющие соответствующее разрешение
08.06.2020 11:39
С сегодняшнего дня в ресторанах Грузии будут восстановлены все виды услуг. О соответствующем решении стало известно на заседании межведомственного координационного совета 27 мая.
Кроме того, сегодня открываются гостиницы, которые прошли проверку соответствующими ведомствами Министерства здравоохранения и имеют на это конкретного типа разрешение.
С сегодняшнего дня рестораны будут работать, соблюдая соответствующие рекомендации, которые включают использование системы предварительного бронирования, безналичный расчет, усиленные меры очистки в общем пространстве, соблюдение расстояния между столиками, количество гостей за столами. Кроме того, рекомендации касаются обеспечения помещения соответствующей вентиляцией.
Для справки, рестораны и кафе, имеющие открытое пространство, работают в стране с 1 июня.
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