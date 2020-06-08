

С сегодняшнего дня в Грузии возобновилась работа междугороднего транспорта

08.06.2020 11:56





С сегодняшнего дня в Грузии возобновилась работа междугороднего транспорта. Соответствующее решение было принято 27 мая на заседании межведомственного координационного совета, созданного в рамках борьбы с коронавирусом.



Как пояснил премьер-министр Георгий Гахария, данные решения приняты, исходя из интересов граждан.



«Эти шаги предприняты, прежде всего, исходя из интересов наших граждан, с учетом их социальных и экономических интересов», - сказал премьер-министр на заседании 27 мая.



Пассажиры будут обязаны соблюдать в транспорте рекомендации. Главная из них – находиться в транспорте в защитной маске.



Для справки, ограничения на междугороднее сообщение были введены 23 марта.



Несмотря на восстановление междугороднего сообщения, с сегодняшнего дня не возобновятся пассажирские перевозки по железной дороге.



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