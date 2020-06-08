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С сегодняшнего дня в Грузии возобновилась работа междугороднего транспорта
08.06.2020 11:56
С сегодняшнего дня в Грузии возобновилась работа междугороднего транспорта. Соответствующее решение было принято 27 мая на заседании межведомственного координационного совета, созданного в рамках борьбы с коронавирусом.
Как пояснил премьер-министр Георгий Гахария, данные решения приняты, исходя из интересов граждан.
«Эти шаги предприняты, прежде всего, исходя из интересов наших граждан, с учетом их социальных и экономических интересов», - сказал премьер-министр на заседании 27 мая.
Пассажиры будут обязаны соблюдать в транспорте рекомендации. Главная из них – находиться в транспорте в защитной маске.
Для справки, ограничения на междугороднее сообщение были введены 23 марта.
Несмотря на восстановление междугороднего сообщения, с сегодняшнего дня не возобновятся пассажирские перевозки по железной дороге.
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