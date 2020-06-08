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Имнадзе: не надейтесь на климат, соблюдайте меры предосторожности
08.06.2020 13:55
"СОВА"
По словам замглавы Центра по контролю заболеваний Пааты Имнадзе вместо того, чтобы надеяться на климат, общественность должна придерживаться правил безопасности в вопросе превенции распространения коронавирусной инфекции.
«Скажем так, сейчас лето, не так ли?! В соседних странах тоже лето и тоже жарко. Несмотря на это, мы видим, что там происходит. Следовательно, давайте не будем уповать на климат, а будем надеяться на те правила, которые привели нас к сегодняшнему дню» — заявил Имнадзе.
Имнадзе отметил, что риски заражения COVID-19 практически сводятся к нулю при использовании защитных масок как инфицированными, так и здоровыми людьми.
Стоит отметить, что число случаев коронавируса в Грузии достигло 810-ти. 683 пациента успешно прошли курс лечения и находятся дома. В масштабах страны зафиксировано 13 случаев летального исхода. В режиме карантина к этому времени находятся 2902 человека, в стационаре под наблюдением врачей 249. Еще три гражданина Грузии вернулись на родину после обнаружения у них COVID-19 за пределами страны.
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