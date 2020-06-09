

Бывшего депутата от ГМ заключили под стражу

09.06.2020 14:30





Бывшему мужу председателя комитета по защите прав человека и гражданской интеграции парламента Грузии Софо Киладзе Автандилу Харадзе избрано заключение под стражу.



Как заявилив Тбилисском городском суде, вопрос избрания меры пресечения судья Давид Куртанидзе рассмотрел 4 июня и Автандилу Харадзе избрано 2-месячное заключение под стражу. По их же информации, следующее судебное заседание пройдет 30 июля в 12:00.



По существующей информации Харадзе нарушил условия сдерживающего ордера. Ему была запрещена коммуникация с бывшей супругой.



Напомним, что председатель парламентского комитета по защите прав человека Софо Киладзе обвиняла бывшего супруга в психологическом насилии. Однако, Автандил Харадзе в эксклюзивном интервью «IPN» категорически исключал как физическое, так и психологическое насилие в отношении своей бывшей супруги.у Софо Киладзе избрано заключение под стражу



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