

Гамкрелидзе: 9-15 случаев ежедневно- не является основанием для паники

15.06.2020 14:33





По словам главы Национального центра по контролю заболеваний Амирана Гамкрелидзе, количество случаев коронавируса в Грузии, которое фиксируется в последнее время, не было неожиданностью.



Как заявил Гамкрелидзе, на фоне открытия экономики и роста мобильности, увеличение случаев заражения в стране является естественным.

Амиран Гамкрелидзе говорит, что на данном этапе нет оснований для паники, но для граждан важно быть осторожными.



«То, что происходит в последние 4-5 дней, когда у нас ежедневно 9, 11, 13, 14, 15 случаев, было в принципе предсказуемо, это не удивительно. Это было предсказуемо в том смысле, что, как вы знаете, экономика открывается, появляется больше мобильности, так и должно быть. Но это не повод для паники и беспокойства, хотя определенно обязывает нас быть осторожными.



Все это управляемо, я хотел бы подчеркнуть, что эпидемиологическая ситуация в стране находится под контролем, у нас не будет никаких проблем. Система здравоохранения управляет данными инфицированными», — сказал Гамкрелидзе.



В то же время следует отметить, что, по словам Амирана Гамкрелидзе, наблюдается тенденция к увеличению числа т.н легких случаев заболевания.



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