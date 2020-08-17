

Главный тренер «Барселоны» после позорного поражения от «Баварии»

17.08.2020 10:40





Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен потерял свой пост в «Баварии» после поражения в четвертьфинале Лиги чемпионов (2: 8).



В одном из интервью президент каталонского клуба Хосеп Бартомеу подтвердил слух такой фразой — «Сетьен освобожден».



61-летний специалист проработал в «Барселоне» более полугода — он возглавил клуб в январе 2020 года.



Под руководством Сетьена «Барселона» осталась без титула в сезоне 2019/20.





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