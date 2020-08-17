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Главный тренер «Барселоны» после позорного поражения от «Баварии»
17.08.2020 10:40
Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен потерял свой пост в «Баварии» после поражения в четвертьфинале Лиги чемпионов (2: 8).
В одном из интервью президент каталонского клуба Хосеп Бартомеу подтвердил слух такой фразой — «Сетьен освобожден».
61-летний специалист проработал в «Барселоне» более полугода — он возглавил клуб в январе 2020 года.
Под руководством Сетьена «Барселона» осталась без титула в сезоне 2019/20.
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