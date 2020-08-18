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Более тысячи граждан Грузии получили разрешение на поездку в Турцию
18.08.2020 19:52
Более тысячи граждан Грузии получили разрешение на пересечение границы и въезд в Турцию, сообщает сегодня правительство Аджарии.
Председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе ознакомился с отчетом о процессе регистрации желающих получить соответствующее разрешение. По данным правительства, уже около 600 человек отправились в Турцию после получения соответствующего разрешения.
Желающие поехать в Турцию должны пройти процедуру регистрации на специальном веб-сайте, созданном министерством здравоохранения Грузии, а также на сайте foreignworkers.moh.gov.ge с помощью Агентства трудоустройства Аджарии.
Заявление заполняют те граждане, которые уже получили приглашение от физического или юридического лица, зарегистрированного в Турции и нотариально заверенные на грузинском языке.
Заявки рассматривает специально созданная рабочая группа. Несмотря на то, что постановлением предусмотрен семидневный срок, желающий поехать в Турцию получат ответы не позднее 48 часов.
Агентство трудоустройства Аджарии безвозмездно помогает гражданам в процессе регистрации. Ознакомиться с детальной информацией можно на сайте http://visit.hrajara.gov.ge/nebartva/ или же связаться по следующим номерам для получения соответствующей консультации: 1505, (0422) 24 78 82 (0422) 24 78 83.
С 4 августа правительство Грузии разрешило гражданам страны выезжать в Турцию на работу сроком на три месяца. Для этого надо заполнить специальную анкету.
Из-за пандемии коронавируса 20 марта Грузия закрыла границы для иностранцев, за исключением особых случаев, и прекратила регулярное авиасообщение по всем направлениям.
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