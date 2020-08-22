

Повторное тестирование на коронавирус в Местийском муниципалитете прошли 837 человек

22.08.2020 11:34





По заявлению заместителя губернатора Самегрело-Земо Сванети Нино Виблиани, в Местийскоммуниципалитете повторное тестирование на коронавирус прошли 837 человек.



Как сообщила Нино Виблиани «IPN», тестирование прошли лица, находящиеся в карантинном пространстве, жители общины Ленджери и находящиеся в самоизоляции, которые должна были быть протестированы по истечению 12-дневного срока.



По словам Нино Виблиани, ответы станут известны в течение 24 часов, образцы отправлены в лаборатории в Зугдиди и Кутаиси. «В муниципалитете Местия работали 12 групп эпидемиологов. Параллельно проводился термоскрининг, который прошли около 2500 человек, к счастью, не было ни одного факта повышенной температуры», - сказала Нино Виблиани.



Напомним, с 21 августа во всех селах Местийского муниципалитета кроме поселков Местия и Ленджери сняты карантинные ограничения.



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