

В экспертизе автомобиля Тамар Бачалиашвили примут участие представители Hyundai

29.08.2020 20:35





По заявлению адвоката Михаила Рамишвили, в ближайшие дни будет проведена экспертиза автомобиля, принадлежавшего умершей Тамар Бачалиашвили. По его словам, за экспертизой будут наблюдать представители компании Hyundai, и для его проверки нет необходимости в подключении экспертов FBI.



«В ближайшие дни будет проведена экспертиза автомобиля. Сама по себе эта машина является автомобилем очень низкого ранга и, исходя из этого, нет необходимости в подключении иностранных экспертов. На экспертизе будут представители Hyundai, они специалисты и будут наблюдать за процессом и участвовать в нем.



В ходе экспертизы автомобиль полностью проверят, т.е. его состояние, по каким дорогам проехал, не было ли каких-либо повреждений, не буксировался ли. В общем, нужно проверить его техническое состояние», - заявил Михаил Рамишвили.



Для справки: Тамар Бачалиашвили пропала 18 июля. После 5-дневных поисков ее нашли мертвой в собственном автомобиле возле леса в Тетрицкаройском муниципалитете. Расследование по делу Бачалиашвили было начато по статье «незаконное лишение свободы», а затем к квалификации обвинения добавилась статья «доведение до самоубийства».



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