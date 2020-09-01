

Социально незащищенный житель Кобулети пытался поджечь себя в здании мэрии

01.09.2020 19:25





Участник акции социально незащищенных семей в городе Кобулети облил себя бензином и попытался поджечь в здании мэрии, сообщает сегодня Аджарское телевидение.



Это не первая акция жителей Кобулети — за лето они несколько раз требовали обратить внимание на их проблему и в мэрии своего города, и возле здания правительства Аджарии в Батуми.



По данным местных СМИ, 12 социально незащищенных семей восемь лет назад самовольно вселились в бывшее здание Управления статистики в Кобулети. Недавно министерство экономики продало здание с аукциона и его приобрел депутат сакребуло (городского собрания) Кобулети Малхаз Романадзе. Депутат грозится выселить всех из здания после выборов, поэтому жильцы требуют узаконить им жилье.



Сегодня участники акции вновь заявили, что не пойдут на уступки, и не прекратят акции до тех пор, пока не получат официальный документ и гарантии, что не останутся на улице.



По информации Аджарского телевидения, из-за инцидента возле мэрии была мобилизована полиция и скорая помощь. Гражданин, пытавшийся совершить самосожжение, был доставлен в местное отделение полиции, где его опрашивают.



Еще одному участнику акции стало плохо во время встречи с мэром Кобулети Мирианом Катамадзе. Его перевезли в больницу.



Мэр пообещал гражданам, что «никого не будут высеять незаконно» и в связи с этим ведутся переговоры с инвестором. Катамадзе пояснил, что жители должны составить список всех проживающих в здании семей с указанием занимаемой ими площади. На основании этих данных правительство постарается удовлетворить требования протестующих.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ







