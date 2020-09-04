

В Гори пройдет матч молодежных футбольных сборных Грузии и Франции

04.09.2020 12:03





Сегодня в Гори, на стадионе им. Тенгиза Бурджанадзе, состоится игра шестого тура квалификационного этапа Евро-2021 среди молодежных команд (U21). Сборная Грузии будет принимать сборную Франции.



"Могу сказать, что пятидневный подготовительный период прошел хорошо, травмы не беспокоят. На данном этапе шанс будет предоставлен выступающим в национальном чемпионате Грузии футболистам и, думаю, это хорошо. На таком уровне простых матчей не бывает, тем более, когда говорим о сборной Франции. Нам придется противостоять довольно сильному сопернику, однако мы сделаем все, чтобы провести матч на высоком уровне", - заявил главный тренер сборной Васил Маисурадзе.



Матч начнется в 21:00 по местному времени. Он будет проходить без зрителей. Матч будет транслироваться по Первому каналу Грузии.



На данный момент в группе лидирует сборная Франции, набравшая 9 очков в четырех матчах, сборная Грузии на третьем с 6 очками.



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