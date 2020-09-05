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У трехмесячного младенца подтвердился коронавирус


05.09.2020   13:08


В селе Квенобани Чохатаурского муниципалитета у трехмесячного младенца подтвердился коронавирус.

По информации местного Центра общественного здравоохранения, состояние ребенка удовлетворительное.

По их же словам, семья младенца была в контакте с инфицированной женщиной и находилась в самоизоляции.

«Семья младенца и так находилась в самоизоляции. Скоро переведем ребенка в клинику», - заявляет руководитель Чохатаурского центра общественного здравоохранения Нато Джибути.

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