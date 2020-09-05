

У трехмесячного младенца подтвердился коронавирус

05.09.2020 13:08





В селе Квенобани Чохатаурского муниципалитета у трехмесячного младенца подтвердился коронавирус.



По информации местного Центра общественного здравоохранения, состояние ребенка удовлетворительное.



По их же словам, семья младенца была в контакте с инфицированной женщиной и находилась в самоизоляции.



«Семья младенца и так находилась в самоизоляции. Скоро переведем ребенка в клинику», - заявляет руководитель Чохатаурского центра общественного здравоохранения Нато Джибути.



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