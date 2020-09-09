

В Грузии отменены мероприятия в рамках «Тбилисоба 2020»

09.09.2020 13:04





В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой, отменены все мероприятия, запланированные в рамках «Тбилисоба 2020» (День города), сообщает мэрия Тбилиси. По информации ведомства, состоятся концерты, которые будут транслироваться в онлайн режиме.



«Все вы знаете, что «Тбилисоба» проходит в первые выходные октября. Исходя из сложившейся реальности, нам придется отложить эти мероприятия. Самым важным для нас являются жизнь и здоровье граждан», — заявил мэр города Каха Каладзе.



Напомним, согласно решению Межведомственного координационного совета, созданного для борьбы с коронавирусом, в Грузии вновь ужесточаются ограничения, связанные с пандемией COVID-19. С 10 сентября в масштабах страны вводится запрет на проведение массовых мероприятий в закрытых пространствах. В частности, речь идет о свадьбах, юбилеях, поминках и пр. Кроме того, вводятся ограничения и на общественные мероприятия на свежем воздухе. Максимально допустимое количество человек, которые смогут собираться под открытым небом – 200.



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