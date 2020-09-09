

Эзугбая: Показатель суточного прироста не должен перерасти в сотни случаев

09.09.2020 13:05





Из 44 новых случаев инфицирования коронавирусом неизвестны источники только троих, — сообщила сегодня журналистам медицинский директор Тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая.



В Грузии за минувшие сутки выявлено 44 новых случаев заражения коронавирусом. Этот показатель лишь немного меньше рекорда в 45 инфицированных – такая цифра была озвучена накануне. Второй день подряд в Грузии фиксируются самые высокие показатели с начала эпидемии в феврале. Специалисты связывают это с масштабным тестированием жителей и активным сезоном внутреннего туризма.



По словам Эзугбая, пять десятков новых пациентов в день не станут проблемой для системы здравоохранения, однако эта цифра не должна перерасти в сотни. Врач вновь призвала соблюдать рекомендации.



«Вчерашний показатель в 45 случаев и сегодняшний в 44 указывают на то, что в стране наблюдается рост случаев, что обязательно требует контроля за соблюдением существующих регуляций, которые являются основным условием для предотвращения распространения болезни. К ним относятся социальная дистанция, ношение масок и соблюдение личной гигиены. Следует усилить контроль за выполнением этих рекомендаций. Это не означает ужесточения правил в стране в целом, необходимо ужесточить механизмы контроля и обеспечения соблюдения существующих правил», — сказал Эзугбая.



Что касается выявленных накануне пяти случаев инфицирования на свадьбе в Тбилиси, то по словам Эзугбая, эта свадьба не была масштабной, но все равно оказалась опасной. Специалист подчеркнула, что собрания с большим количеством людей должны быть ограничены.



Специалист сообщила, что семь новых случаев заражения связаны с кластером батумской кондитерской «Дона», трое – представители медицинского персонала.



«Накануне был общий показатель в 1729 случаев, добавилось 44 новых случая и теперь показатель стал 1773. Из 44 новых случаев семь связаны с батумской кондитерской «Дона», 12 случаев – с городом Батуми, еще 12 – контакты подтвержденных случаев, у двоих история путешествия в район эпидисточника, пять случаев — завезены, трое – медицинский персонал, в отношение троих проводится изучение контактов для выявления источника», сказала Эзугбая.



За сутки выздоровели четверо пациентов, общее число выздоровевших достигло 1325, что составляет 75%.



В настоящее время в ковид-центрах по всей стране лечится 421 пациент с коронавирусом. Из них 17 человек в тяжелом состоянии, трое – в критическом. Состояние остальных 400 пациентов среднее и легче среднего.



В Тбилисской инфекционной больнице на сегодня проходят лечение всего 22 пациентов с коронавирусом — клиника приняла трех пациентов из тех, кто был выявлен за последние сутки.



«В нашем центре было 19 подтвержденных случаев, вчера никого не выписывали. Прибавилось три случая и теперь лечатся 22 ковидинфицированных пациента. Один из них по-прежнему в критическом состоянии, один оценивается как тяжелый», — сказала Эзугбая.



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