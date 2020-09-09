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Юбилеи, свадьбы, поминки и другие ритуальные мероприятия будут запрещены с завтрашнего дня
09.09.2020 13:54
Юбилеи, свадьбы, поминки и другие ритуальные мероприятия будут запрещены с завтрашнего дня, — об этом руководитель администрации правительства Натия Мезвришвили заявила после заседания Координационного совета.
По ее словам, т.н. социальные мероприятия будут запрещены с завтрашнего дня как в закрытых, так и открытых помещениях.
«Важное решение было принято также в связи с т.н. социальными мероприятиями, такими как юбилеи, свадьбы, торжества и другие ритуальные мероприятия. Учитывая эпидемиологическое положение, принято решение, что с завтрашнего дня эти социальные мероприятия будут запрещены, мы вернемся к существовавшим ранее ограничениям, то есть это касается свадеб, поминок, юбилеев. Это ограничение уже действует в помещении, но с завтрашнего дня оно распространиться и на открытые пространства», — заявила Мезвришвили.
Что касается спортивных мероприятий, то с учетом эпидемиологической обстановки принято решение ограничить культурно-спортивные мероприятия с участием более 200 человек.
По ее словам, за несоблюдение регуляций предусмотрены соответствующие санкции.
«Мы призываем граждан максимально соблюдать правила, проявлять ответственность», — заявила Мезвришвили.
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