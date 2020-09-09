

Бессимптомных пациентов с COVID-19 в Грузии переведут в гостиницы

09.09.2020 14:17





Грузинские власти решили перевести бессимптомных пациентов с COVID-19 в гостиницы, – сообщила министр здравоохранения страны Екатерина Тикарадзе.



«В Батуми пациентов уже перевозят из клиники в гостиницу», - отметила она. Гостиничные номера для бессимптомных пациентов также обустроят в Тбилиси и Кутаиси.



Из клиник не будут переводить несовершеннолетних, пациентов старше 65 лет, а также лиц с хроническими заболеваниями.



«На сегодня в клиниках выделено 600 мест для пациентов с коронавирусом, загруженность составляет 65 процентов», – сообщила Тикарадзе.



Министр отметила, что места в больницах освободятся после перевода бессимптомных пациентов.





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