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Бессимптомных пациентов с COVID-19 в Грузии переведут в гостиницы
09.09.2020 14:17
Грузинские власти решили перевести бессимптомных пациентов с COVID-19 в гостиницы, – сообщила министр здравоохранения страны Екатерина Тикарадзе.
«В Батуми пациентов уже перевозят из клиники в гостиницу», - отметила она. Гостиничные номера для бессимптомных пациентов также обустроят в Тбилиси и Кутаиси.
Из клиник не будут переводить несовершеннолетних, пациентов старше 65 лет, а также лиц с хроническими заболеваниями.
«На сегодня в клиниках выделено 600 мест для пациентов с коронавирусом, загруженность составляет 65 процентов», – сообщила Тикарадзе.
Министр отметила, что места в больницах освободятся после перевода бессимптомных пациентов.
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