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Среди новых инфицировнных коронавируса семеро проживают в муниципалитете Цагери
10.09.2020 11:15
COVID-19 подтвердился у семи человек, проживающих в муниципалитете Цагери. Об этом Первому каналу Грузии заявил руководитель региональной службы по контролю заболеваний Рача-Лечхуми и Квемо Сванети Зураб Немсицверидзе.
По словам Немсицверидзе, пока неизвестно, в какое лечебное учреждение доставят инфицированных.
Сегодня в Грузии выявлено 57 новых случаев коронавируса, девять пациентов выздоровели.
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