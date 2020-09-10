

Среди новых инфицировнных коронавируса семеро проживают в муниципалитете Цагери

10.09.2020 11:15





COVID-19 подтвердился у семи человек, проживающих в муниципалитете Цагери. Об этом Первому каналу Грузии заявил руководитель региональной службы по контролю заболеваний Рача-Лечхуми и Квемо Сванети Зураб Немсицверидзе.



По словам Немсицверидзе, пока неизвестно, в какое лечебное учреждение доставят инфицированных.



Сегодня в Грузии выявлено 57 новых случаев коронавируса, девять пациентов выздоровели.



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