

В Аджарии не знают источник заражения 16 пациентов с коронавирусом

10.09.2020 14:41

Новости-Грузия



В Аджарии 16 пациентов с коронавирусом не знают, как и где могли заразиться инфекцией, сообщает Центр общественного здравоохранения региона.



За последние сутки в Грузии выявили 57 новых случаев коронавируса, из них 25 связаны с Аджарией. Три случая связаны с роддомом Батуми, один с рынком Хопа и еще двое являются семейными контактами цепочки заражения кондитерской «Дона».



Также среди инфицированных — двое сотрудников морского порта, сотрудник магазина техники «Элит электроникс», педагог школы искусства на улице Табидзе, сотрудник магазина «Нова» и еще один человек, у которого вирус был выявлен во время пребывания в карантине.



В Батумской республиканской больнице 122 пациента, из них 18 человек с минимальной симптоматикой переведены в гостиничные карантинные пространства, где за ними наблюдают медики.



«У нас есть случаи, когда человека ничего не беспокоит, однако по лабораторному заключению у него подтверждается коронавирус», — заявила руководитель Центра общественного здравоохранения Аджарии Русудан Шавишвили. Она призвала граждан не скрывать свои контакты.



В Центре общественного здравоохранения также отмечают, что вновь увеличилась обращаемость граждан для тестирования в медицинских палатках в Батуми и Кобулети. Всего в регионе работет пять палаток с оборудованием, которое позволяет провести лабораторный ПЦР-тест. После проведения теста следует три дня – пока не будет получен ответ, находится в самоизоляции.



Сегодня стало известно о том, что закрылась школа народного искусства Аджарии, где у одного из сотрудников выявили коронавирус. Это произошло 9 сентября, двумя днями раньше он был вместе с остальными коллегами на встрече. Из-за этого десять сотрудников школы перешли в самоизоляцию.



В Грузии сегодня был выявлен самый высокий суточный прирост заразившихся за всю историю эпидемии в стране — 57 человек. Общее количество зараженных в стране с февраля составляет 1830. За последние 24 часа выздоровели девять человек, с начала пандемии вылечились 1 334 пациента. Скончались 19.



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