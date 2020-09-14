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Шавишвили: В Аджарии больше нет кластерного видения, распространение вируса во всех слоях общества


14.09.2020   15:24


В Аджарии больше нет кластерного видения, потому что вирус распространяется во всех слоях общества, - об этом заявила на брифинге руководитель Центра общественного здоровья Аджарии Русудан Шавишвили.

По ее словам, среди инфицированных есть врачи и сотрудники полиции. Как отметила Русудан Шавишвили, пока ситуация в регионе находится под контролем.

«В регионе подтверждено 108 новых случаев. В госпиталях 238 пациентов, в том числе пять несовершеннолетних. В карантинном ковид-пространстве у нас 97 бессимптомных лиц. Кластерного видения больше нет, потому что распространение вируса во всех слоях общества. Врачи, полицейские, можете быть и вы ... Во всех слоях.

При организации Министерства образования все лица, включая учителей, связанные с учебным процессом, имеющие историю поездки на побережье, подлежат обязательному тестированию, чтобы среда для детей в школе была безопасной.

Пока ситуация под контролем. Эти новые 108 случаев являются внутренним распространением. Некоторые источники известны, некоторые нет. Это коснулось всех слоев общества. Рассматривается расширение госпитальной сети. В Кобулети добавилась ​​одна клиника», - сказала Русудан Шавишвили.



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