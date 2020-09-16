|
|
|
В одной из школ Гардабанского района произошел пожар
16.09.2020 12:47
В расположенной в Гардабанском районе Грузии школе №3 произошел пожар. Об этом сообщили в службе управления чрезвычайными ситуациями.
К месту пожара привлечены пожарные бригады. Пожар произошел в комнате на втором этаже 4-этажного здания.
Учителя и учащиеся были эвакуированы из здания.
Пострадавших в ходе инцидента нет.
Школа была капитально отремонтирована в 2010 году.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна