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В одной из школ Гардабанского района произошел пожар


16.09.2020   12:47


В расположенной в Гардабанском районе Грузии школе №3 произошел пожар. Об этом сообщили в службе управления чрезвычайными ситуациями.

К месту пожара привлечены пожарные бригады. Пожар произошел в комнате на втором этаже 4-этажного здания.

Учителя и учащиеся были эвакуированы из здания.

Пострадавших в ходе инцидента нет.

Школа была капитально отремонтирована в 2010 году.

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