

В одной из школ Гардабанского района произошел пожар

16.09.2020 12:47





В расположенной в Гардабанском районе Грузии школе №3 произошел пожар. Об этом сообщили в службе управления чрезвычайными ситуациями.



К месту пожара привлечены пожарные бригады. Пожар произошел в комнате на втором этаже 4-этажного здания.



Учителя и учащиеся были эвакуированы из здания.



Пострадавших в ходе инцидента нет.



Школа была капитально отремонтирована в 2010 году.



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