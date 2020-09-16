

Гамкрелидзе: Мои внуки думают, что это я не пускаю их в школу

16.09.2020 14:22





Глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе сообщил, что и в его собственной семье отложенный учебный процесс вызывает проблемы, более того, его внуки думают, что это он не пускает их в школу. Об этом Гамкрелидзе заявил в интервью телекомпании «Рустави-2».



«Несколько моих внуков учатся в школе и у меня есть такие проблемы в семье: внуки спрашивают, почему они не пошли в школу, почему не отпускают? Они думают, что это я не пускаю их в школу», — сказал Гамкрелидзе.



Накануне, 15 сентября, в первый день учебного года, большинство школьников и студентов Грузии остались дома — из-за ухудшения эпидситуации учеба будет проходить дистанционно до 1 октября в восьми городах: Тбилиси, Батуми, Кобулети, Кутаиси, Поти, Рустави, Зугдиди, Гори, а также в некоторых селах Кахетии, Гурии и Шида Картли. В небольших городах и селах учеба с 15 сентября проводится в классных комнатах.



По словам эпидемиолога, нецелесообразно допустить рост мобильности студентов и учеников на фоне происходящего роста случаев коронавируса.



Гамкрелидзе отметил, что в Грузии учебу начали 120-140 тысяч студентов и более полмиллиона школьников, что вызвало бы огромный рост мобильности всего за несколько дней.



«Мы очень хорошо сдали Единые национальный экзамены. Но сейчас, когда у нас был рост за последние шесть дней, такая большая мобильность стала бы немного тревожной. В шести-семи городах проживает значительное количество людей, поэтому мы сочли целесообразным перейти на двухнедельное дистанционное обучение», — пояснил Гамкрелидзе.



В Грузии с начала сентября фиксируется резкий рост новых случаев заражения – от 45 до 196 в день.



Общее количество зараженных в стране с начала эпидемии по сегодняшний день составляет 2 758. С начала пандемии вылечились пациентов 1 412. Скончались 19.



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