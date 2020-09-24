

Из новых случаев коронавируса 164 связаны с Аджарией, 34 - с Тбилиси и 22 - с Имерети

24.09.2020 11:29





По словам заведующей боксированным отделением Тбилисской инфекционной больницы Марины Энделадзе, из 259 новых случаев коронавируса, выявленных в Грузии, 164 связаны с Аджарией, 34 — с Тбилиси и 22 — с Имерети.



Остальные случаи распределены по разным регионам.



«Выявлено 259 новых случаев заболевания, которые распределяются по регионам следующим образом: вновь лидирует Аджария, где сегодня 164 случая, в Тбилиси — 34, в Имерети — 22, в Кутаиси — 15, в Цхалтубо — 3, в Тержола — 1, в Сачхере — 1, в Багдати — 2, в Самегрело-Земо Сванети — 15, в Гори — один, в Марнеули — один, в Мцхете — один, импортированные из-за границы — пять», — заявила Энделадзе.



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