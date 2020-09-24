|
|
|
Из новых случаев коронавируса 164 связаны с Аджарией, 34 - с Тбилиси и 22 - с Имерети
24.09.2020 11:29
По словам заведующей боксированным отделением Тбилисской инфекционной больницы Марины Энделадзе, из 259 новых случаев коронавируса, выявленных в Грузии, 164 связаны с Аджарией, 34 — с Тбилиси и 22 — с Имерети.
Остальные случаи распределены по разным регионам.
«Выявлено 259 новых случаев заболевания, которые распределяются по регионам следующим образом: вновь лидирует Аджария, где сегодня 164 случая, в Тбилиси — 34, в Имерети — 22, в Кутаиси — 15, в Цхалтубо — 3, в Тержола — 1, в Сачхере — 1, в Багдати — 2, в Самегрело-Земо Сванети — 15, в Гори — один, в Марнеули — один, в Мцхете — один, импортированные из-за границы — пять», — заявила Энделадзе.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна