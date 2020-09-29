

В Грузии выявлено 314 новых случаев коронавируса, выздоровели 270 пациентов

29.09.2020 10:52





В Грузии выявлено 314 новых случаев коронавируса. Информация недавно была обновлена на специальном сайте правительства stopcov.ge.



К этому времени в Грузии подтверждено 5 866 случаев коронавируса.



Общее число выздоровевших составляет 2324 пациентов.



От коронавируса в стране умерли 33 пациента.



В режиме карантина находятся 5 650 граждан, в стационарах под наблюдением врачей — 836 человек.



Количество людей в ковид-гостиницах составляет 800. Кроме того, 41 гражданин Грузии был переведен на лечение из-за границы.



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