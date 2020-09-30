

В течение месяца желание въехать в Грузию и работать дистанционно изъявили до 700 человек

30.09.2020 12:27





По данным Национальной администрации туризма, в течение 1 месяца желание въехать в Грузию и работать дистанционно изъявили до 700 человек.



«Интерпрессньюс» поинтересовался ходом проекта «Работай из Грузии», который стартовал 27 августа и в рамках которого правительство Грузии предлагает дистанционно работающим сотрудникам различных глобальных компаний 95 стран приехать в Грузию и минимум в течение 180 дней работать отсюда удаленно.



Как сообщают в администрации туризма, в рамках программы в Грузию уже прибыл 31 человек.



По их информации, наибольший интерес к проекту проявляют в России, США, Великобритании, Канаде и Украине.



«Согласно количеству аппликаций, полученных в период с 27 августа до 19:00 28 сентября, до 700 человек зарегистрировались как участники проекта «Работай из Грузии» и выразили желание въехать в страну и работать дистанционно. 52% поступивших аппликаций принадлежат - Freelancer, 28% - Full-Time Employee, 21% - Entrepreneur.



Аппликанты, зарегистрированные в рамках проекта, по гражданству представляют более 60 стран. Топ-5 количественного распределения по гражданству выглядит следующим образом: Россия - 26%, США - 19%, Великобритания - 6%, Канада - 4%, Украина - 4%.



Из поступивших аппликаций подтверждено более 300, до 70 - не одобрены. В рамках программы в Грузию уже прибыл 31 человек. По гражданству въехавшие лица принадлежат к следующим странам: США, Австралия, Великобритания, Россия, Украина, Новая Зеландия», - сообщили «IPN» в Национальной администрации туризма.



Для справки, желающие приехать в Грузию в рамках проекта заранее заполняют специальные формы на https://stopcov.ge/ и документально подтверждают необходимые для въезда в страну условия. Кроме того, они должны полностью обеспечить за свой счет 2-недельный карантин и тестирование. (Ссылка формы для заполнения:



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