

Инцидент в Марнеули: Избиение журналистов и реакция НПО

30.09.2020 12:40





В Марнеули вечером, 29 сентября, произошло нападение на съемочные группы оппозиционной телекомпании «Мтавари». Физическому насилию подверглись два оператора и два журналиста, в том числе избит оператор телеканала «Пирвели Архи». Оборудование обоих телеканалов сломано.



Журналист канала Джейхун Мухаммадал, который подвергся физическому насилию во время своей журналистской деятельности, говорит, что нападение началось без причины, после того, как он попытался записать комментарий представителей правящей партии «Грузинская мечта». Во время нападения Джейхуну Мухамедали проломили голову.



Кроме того, наблюдатель мониторинговой организации 20/20 Георгий Мумладзе, заявил, что его лично избил председатель Марнеульского горсовета Амиран Гиоргадзе. Этот факт он засвидетельствовал в полиции.



Правящая партия «Грузинская мечта» обвинила в произошедшем оппозиционное «Единое Национальное движение». В ГМ утверждают, что вечером 29 сентября активисты ЕНД подошли к офису партии и начали словесно и физически оскорблять ее сторонников, после чего ситуация накалилась, а конфликт перерос в двустороннее противостояние.



Министерство внутренних дел Грузии начало расследование по двум статьям: насилие [статья 126 Уголовного кодекса] и воспрепятствование журналистской деятельности [статья 154 Уголовного кодекса]. По заявлению ведомства, «ведутся активные оперативно-розыскные и следственные мероприятия по выявлению и задержанию лиц, совершивших преступление».



Реакция НПО



Неправительственная организация «Международная прозрачность – Грузия» осудила факт избиения журналистов:



«Проведение выборов в мирной и справедливой среде — главный интерес граждан Грузии, и основная ответственность за обеспечение этого лежит на действующих властях».



Аппарат омбудсмена выразил надежду на скорое установление виновных:



«Это будет важной предпосылкой для обеспечения общественного порядка и проведения выборов в мирной среде».



Коалиция за адвокацию медиа призвала власти Грузии к защите журналистов и эффективному расследованию.



Исполнительный директор Международного общества за справедливые выборы и демократию [ISFED] Элене Нижарадзе осудила нападение и избиения журналистов:



«Без адекватной реакции на такие факты мы не сможем создать демократическое государство».



Центр образования и мониторинга прав человека [EMC] заявил о недопустимости использования насильственных подходов в предвыборных процессах, «особенно участие в этом процессе членов Сакребуло [городской совет]».



В EMC предложили предоставить юридическую помощь пострадавшим журналистам.



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