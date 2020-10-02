

Лечение от ковида в домашних условиях - инструкция

02.10.2020 13:58





По данным за 29 сентября, в Аджарии на дому лечатся более 600 больных коронавирусом. Лечение дома при легкой форме болезни было недавно допущено новым протоколом министерства здравоохранения Грузии.



Издание Batumelebi предлагает вам краткий обзор о том, что подразумевается под лечением на дому, что должен делать больной и как другие могут ему помочь.



Легкая форма болезни — что это означает?



Согласно протоколу минздрава, легкой степенью ковида считается респираторная вирусная инфекция верхних дыхательных путей.



При легкой форме болезни у пациента могут наблюдаться следующие симптомы — жар, усталость, кашель с мокротой или без, анорексия, слабость, боль в мышцах, боль в горле, одышка, заложенность носа или головная боль, ослабление чувства вкуса и обоняния. В редких случаях возможны диарея или тошнота.



Также, легкой формой считается заболевание у пациента, не входящего в группу риска — то есть, возраст пациента не более 60 лет, у него нормальное давление и сердцебиение, последние три месяца не лечился в больнице и не принимал антибиотики.



Также у пациента не должно быть какого-либо другого тяжелого медицинского состояния.



Как надо лечиться на дому



В протоколе расписано, как надо управлять такими симптомами, как кашель, жар и затруднение дыхания.



При кашле не рекомендовано лежать на спине, так как кашлять в такой позиции неэффективно — мокрота не покидает область гортани.



Для инфицированных в годовалом возрасте и более, рекомендованы легкие методы лечения — например, можно принимать такие немедикаментозные средства как мёд.



Также, для подавления кашля можно недолго принимать сиропы, содержащие кодеин.



Один из характеризующих симптомов ковида — жар. В основном он наблюдается на пятый день после инфицирования.



При температуре пациентам рекомендуется регулярно принимать жидкость — не менее двух литров в день во избежание обезвоживания.



Также рекомендуется принять парацетамол или ибупрофен. Если у пациента есть симптомы, последствия которых можно облегчить нестероидным противовоспалительным препаратом, то следует принимать минимальную эффективную дозу.



Отдельно в протоколе выделена инструкция при затруднении дыхания, которое может повлечь беспокойство. В этих случаях протокол рекомендует сохранять в комнате пациента прохладу, использовать дыхательную и расслабляющую технику и менять позицию тела. Пациенты, которые находятся в самоизоляции одни, должны часто проветривать комнату и не использовать вентилятор, так как это может помочь распространению инфекции.



Инструкции при пневмонии



Согласно протоколу, диагностировать пневмонию у взрослых при личном осмотре и использовании других объективных методов можно на основании следующих симптомов:



- Температура более 38 градусов по цельсию;

- Частота дыхания [вдох-выдох] больше чем 20 в минуту;

- Частота сердцебиения больше, чем 100 за минуту;

- У пациента наблюдается резкая сбивчивость.



Если на лицо пневмония средней тяжести, госпитализация необязательна, только если нет признаков осложнения дыхании и признаков обезвоживания — усиленная жажда, сухость во рту, уменьшение мочевыделения, сухость кожи, головная боль и головокружение.



В протоколе акцентируют внимание на том, что пациент не должен принимать антибиотики при легкой форме болезни. Решение о лечении антибиотиками протокол рекомендует принимать при соглашении с инфекционистом и семейным врачом.



Пациент может считаться вылечившимся если у него нет симптомов, а два теста на ковид с интервалом 24 часа дали отрицательный результат. Если тестирование невозможно, пациент должен оставаться в изоляции две недели со дня пропадания симптомов.



Какие правила должен соблюдать больной

Поскольку специфического и эффективного метода лечения ковида еще нет, то лечение на дому подразумевает вспомогательную терапию.



При лечении дома рекомендовано быть на связи с инфекционистами и специалистами общественного здоровья. В случае ухудшения симптомов надо держать в уме, что может последовать и ухудшение состояния здоровья и необходимость срочной госпитализации.



Как заботиться о больном



В протоколе прописаны руководства и для тех, кто ухаживает за больными. Самое главное — защищать себя от заражения.



Человек, ухаживающий за больным, должен пользоваться изолированной спальной и туалетом. Желательно, чтобы он не был в группе риска.



По возможности лучше, чтобы больной оставался в свой комнате и пользовался отдельной уборной.



Если приходится использовать общую уборную, то необходимо хорошо ее проветривать. От принятия гостей лучше воздержаться, а пищу надо употреблять в отдельной комнате или в отдельном пространстве.



Желательно, чтобы больной принимал пищу в своей комнате. Для мытья посуды и других бытовых предметов рекомендовано использовать перчатки и горячую воду.



К любой посуде, которую использовал инфицированный нельзя прикасаться без перчаток. Мыть посуду нужно используя мыло или горячую воду, или же машину для мытья посуды. После процедуры следует помыть руки.



Воздержитесь от использования личных вещей заболевшего — посуды или электронных устройств, такие как телефон или планшет.



Инфицированный должен носить маску во время контакта с другими людьми как дома, так и в медучреждениях. Маска эффективно препятствует распространению вируса от зараженного к окружающим.



Для превенции распространения вируса рекомендуется часто проводить соответствующие мероприятия: часто мыть руки, воздерживаться от касания глаз, рта и носа немытыми руками. Дезинфицировать поверхности и ежедневно обрабатывать столы, дверные ручки, выключатели, туалеты, краны, раковины и электрические устройства.



Ухаживающий за больным и контактировавшие с ним должны наблюдать за состоянием своего здоровья на наличие каких-либо симптомов ковида.



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