

Журналист Афган Мухтарлы возвращается в Тбилиси

09.10.2020 10:58





Сегодня, 9 октября, в Тбилиси приедет азербайджанский журналист Афган Мухтарлы. Об этом «IPN» сообщили в организации «Права-Грузия».



По их информации, Мухтарлы планирует дать показания прокуратуре Грузии. Он также сделает заявление для медиа и даст оценку прогрессу, достигнутому в ходе следствия.



«Прокуратура Грузии ведет расследование по делу Мухтарлы по 1-й части статьи 143 УК Грузии (незаконное лишение свободы). До настоящего времени вина ни одного лица не выявлена и никто не привлечен к уголовной ответственности.



Интересы Афгана Мухтарлы в Грузии и в Европейском суде по правам человека защищают «Тбилисский дом прав человека» и юрист входящей в него организации «Права-Грузия» (бывшая «42-я статья Конституции») Арчил Чопикашвили.



Власти Азербайджана освободили Афгана Мухтарлы из тюрьмы после трехлетнего заключения 17 марта 2020 года и позволили ему отправиться в Германию, где семья Мухтарлы получила убежище. В Азербайджанской тюрьме Мухтарлы отбывал наказание за незаконное пересечение границы, контрабанду иностранной валюты в большом размере и сопротивление правоохранителям.



Афган Мухтарлы прибудет в Тбилисский международный аэропорт 9 октября, в 18:00. Мухтарлы встретит его адвокат Арчил Чопикашвили», - отмечается в информации.



Напомним, азербайджанский журналист Афган Мухтарлы 29 мая 2017 года пропал в Тбилиси. Позднее оказалось, что он находится в Азербайджане. Афгану Мухтарлы предъявили обвинение в незаконном пересечении государственной границы Азербайджана, контрабанде и сопротивлении в отношении представителя власти.



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