

В Грузии выявлено 478 новых случаев коронавируса, выздоровели 211 пациентов

12.10.2020 11:03





В Грузии выявлено 478 новых случаев коронавируса. Информация недавно была обновлена на специальном сайте правительства stopcov.ge.



К этому времени в Грузии подтверждено 12 272 случаев коронавируса. Выздоровели еще 211 пациентов, общее число выздоровевших составляет 6 538 пациентов.



От коронавируса в стране умерли еще 6 пациентов, всего количество умерших составляет 91 человека.

В режиме карантина находятся 5 590 граждан, в стационарах под наблюдением врачей — 836 человек.



Количество людей в ковид-гостиницах составляет 1393.



Кроме того, 41 гражданин Грузии был переведен на лечение из-за границы.



Напомним, вчера в Грузии было выявлено 523 новых случаев коронавируса, 6 пациентов скончались.



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