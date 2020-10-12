

В Грузии от коронавируса умерли еще 6 пациентов

12.10.2020 11:04





За последние 24 часа в Грузии от коронавируса умерли еще 6 пациентов, и общее число жертв этой инфекции в стране выросло до 91.



Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте stopcov.ge.



Выявлено 478 новых случаев заражения коронавирусом и общее количество случаев инфицирования выросло до 12 272.



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