

Врачам скорой помощи будут проводить тест на коронавирус раз в трое суток

12.10.2020 11:42





Врачам скорой помощи будут проводить тест на коронавирус раз в 72 часа, — об этом заявила министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе.



По его словам, до сих пор интервал между тестированием в группе врачей составлял две недели.



«Мы решили сократить время для врачей скорой помощи, которые находятся в самом тесном контакте, как в период выявления, так и до постановки диагноза. До сегодняшнего дня это было раз в две недели в группе врачей. Время в отношении их будет сокращено и врачи скорой помощи будут проходить тестирование раз в 72 часа. Мы уверены, что это поможет нам защитить медицинский персонал, а также избежать распространения информации», — отметила Тикарадзе.





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