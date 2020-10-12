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Врачам скорой помощи будут проводить тест на коронавирус раз в трое суток
12.10.2020 11:42
Врачам скорой помощи будут проводить тест на коронавирус раз в 72 часа, — об этом заявила министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе.
По его словам, до сих пор интервал между тестированием в группе врачей составлял две недели.
«Мы решили сократить время для врачей скорой помощи, которые находятся в самом тесном контакте, как в период выявления, так и до постановки диагноза. До сегодняшнего дня это было раз в две недели в группе врачей. Время в отношении их будет сокращено и врачи скорой помощи будут проходить тестирование раз в 72 часа. Мы уверены, что это поможет нам защитить медицинский персонал, а также избежать распространения информации», — отметила Тикарадзе.
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