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В Грузию прибыло 25 тысяч доз вакцины от гриппа


12.10.2020   12:13
"СОВА"


По словам руководителя Национального центра по контролю заболеваний Амирана Гамкрелидзе, в Грузию уже прибыла первая партия вакцины от гриппа – 25 тысяч доз. Об этом Гамкрелидзе сообщил после заседания Межведомственного координационного совета.

В первую очередь прививка от гриппа будет сделана гражданам из групп риска – беременным, обитателям домов престарелых и детских домов, воспитателям детсадов, ВИЧ-инфицированным, больным гепатитом и диализным пациентам.

Как отметил Гамкрелидзе, на следующей неделе будут доставлены еще 110 тысяч доз вакцины, которыми будут привиты врачи, диабетики и лица с хроническими заболеваниями.

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