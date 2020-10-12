

В Грузию прибыло 25 тысяч доз вакцины от гриппа

12.10.2020 12:13

"СОВА"



По словам руководителя Национального центра по контролю заболеваний Амирана Гамкрелидзе, в Грузию уже прибыла первая партия вакцины от гриппа – 25 тысяч доз. Об этом Гамкрелидзе сообщил после заседания Межведомственного координационного совета.



В первую очередь прививка от гриппа будет сделана гражданам из групп риска – беременным, обитателям домов престарелых и детских домов, воспитателям детсадов, ВИЧ-инфицированным, больным гепатитом и диализным пациентам.



Как отметил Гамкрелидзе, на следующей неделе будут доставлены еще 110 тысяч доз вакцины, которыми будут привиты врачи, диабетики и лица с хроническими заболеваниями.





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