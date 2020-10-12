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В Грузии от коронавируса скончался еще один пациент
12.10.2020 17:29
В Грузии от коронавирусной инфекции умер еще один пациент, который лечился в Травматологическом госпитале.
По словам клинического директора Травматологического госпиталя Бубы Шаламберидзе, за последние 24 часа в клинике скончались три инфицированных пациента.
«На данном этапе у нас трое скончавшихся. Один пациент с самого начала был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. У всех троих были множественные хронические заболевания, на их фоне болезнь обострилась. Один пациент с самого начала находился в критическом состоянии. Двум пациентам было от 70 до 72 лет, одному мужчине — 43 года. У женщины было ожирение, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет. У двух других пациентов случился сердечный приступ. Женщина была переведена из Кутаиси, а двоих других пациентов доставили к нам из разных клиник Тбилиси», — сказал Буба Шаламберидзе.
За последние сутки в Грузии от коронавируса скончались семь пациентов.
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