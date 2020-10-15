

Десять детских садов в Тбилиси временно закрылись из-за случаев коронавируса

15.10.2020 11:06





С момента возобновления воспитательного процесса, с 12 октября по сегодня, из-за случаев инфицирования среди персонала, временно закрылись десять детских садов.



По этой причине из 181 детского сада в Тбилиси 13 детских садов не функционируют. Рабочий процесс с октября не возобновлялся в трех учреждениях (детские сады №53, №99 и №36), у сотрудников которых коронавирус был обнаружен до начала воспитательного года.



Среди временно закрытых садов — сады № 4, 29, 35, 93, 153, 16, а также сад «Хуткунчула».



Напомним, учебный процесс в детских садах Тбилиси возобновился 12 октября.



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