

Церцвадзе: Почти 16% умерших от коронавируса в Грузии – пациенты младше 60 лет

15.10.2020 11:15





Статистика смертности пациентов с коронавирусом в Грузии свидетельствует, что COVID-19 опасен не только для пожилых людей. Об этом в интервью телеканалу «Рустави 2» заявил директор Научного центра инфекционной патологии, СПИДа и клинической иммунологии Тенгиз Церцвадзе.



«Пусть у вас не будет ощущения, что этот вирус обязательно опасен для пожилых. Из 109 умерших 17 человек моложе 60 лет. Это примерно 15%. По данным Америки, примерно 20% умерших были моложе 60 лет – это немало»,- заявил Церцвадзе.



Он добавил, что тяжелые осложнения при COVID-19 могут проявиться и у тех людей, которые не имеют хронических заболеваний.



«Для людей с сопутствующими заболеваниями или пожилых риски действительно больше, но риск смерти не исключен и для молодых, и для тех, кто на данный момент здоров и не имеет сопутствующих заболеваний», — сказал Церцвадзе.



В Грузии в настоящее время 6362 активных случаев коронавирусной инфекции. Общее количество зараженных с начала эпидемии составляет 13 521, а выздоровевших – 7 159. Скончались в стране 109 человек с COVID-19.



Первый заболевший коронавирусом был выявлен в Грузии 26 февраля.



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