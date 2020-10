Герои нового сериала от HBO обсудили Демну Гвасалия

Имя знаменитого грузинского дизайнера, креативного директора модного дома Balenciaga, Демны Гвасалия, прозвучало в одной из серий американо-итальянского сериала от компании HBO We are who we are («Мы те, кто мы есть»).



Во время обсуждения дизайнера главные герои сериала упоминают его грузинские корни и тот факт, что в своих коллекциях он оживляет воспоминания о войне и ее реализм.



Премьера мини-сериала We are who we are состоялась 14 сентября. Режиссером выступил Лука Гуаданьино, снявший в 2017 году нашумевший оскароносный фильм Call me by your name («Назови меня своим именем»). Американо-итальянская подростковая драма рассказывает историю двух американских подростков Фрейзера и Кейтлин, которые живут на вымышленной военной базе США в Кьоджа, Италия, в 2016 году.





