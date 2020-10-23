

В рамках гранта Азиатского банка развития, Грузия получит аппарат для тестов PCR

23.10.2020 19:42





«Грузия получит аппарат для проведения тестов PCR, что поможет стране расширить возможности тестирования», — говорится в информации, распространенной Азиатским банком развития.



По сообщению АБР, с момента начала пандемии по сей день, Азиатский банк развития работал над обеспечением развивающихся стран-членов жизненно важными медицинскими материалами и средствами индивидуальной защиты.



Азиатский банк развития предоставил странам Центральной и Западной Азии грант в размере 12 миллионов долларов на приобретение этих материалов и оборудования, а также помощь в защите населения от пандемий. В рамках этого гранта Грузия получит аппарат для тестов PCR, что поможет стране увеличить свои возможности тестирования», — говорится в заявлении.



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