Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В рамках гранта Азиатского банка развития, Грузия получит аппарат для тестов PCR


23.10.2020   19:42


«Грузия получит аппарат для проведения тестов PCR, что поможет стране расширить возможности тестирования», — говорится в информации, распространенной Азиатским банком развития.

По сообщению АБР, с момента начала пандемии по сей день, Азиатский банк развития работал над обеспечением развивающихся стран-членов жизненно важными медицинскими материалами и средствами индивидуальной защиты.

Азиатский банк развития предоставил странам Центральной и Западной Азии грант в размере 12 миллионов долларов на приобретение этих материалов и оборудования, а также помощь в защите населения от пандемий. В рамках этого гранта Грузия получит аппарат для тестов PCR, что поможет стране увеличить свои возможности тестирования», — говорится в заявлении.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна