

Состояние 429 пациентов, инфицированных коронавирусом, тяжелое

25.10.2020 13:22





В Грузии состояние 429 пациентов, зараженных коронаывирусом, тяжелое. Об этом сообщил заместитель руководителя оперативного штаба при межведомственном координационном совете Бердия Сичинава на проведенном в администрации правительства брифинге.



По его словам, на аппарате искусственного дыхания находятся 106 лиц.



«На данном этапе активных случаев заражения – 17 437. В больницах лечится 3 766 человек, в том числе в больницах Тбилиси – 1 893, в Аджарии – 717; тяжелых пациентов – 429, в том числе в Тбилиси – 201, в Аджарии – 75. Отсюда на аппарате искусственного дыхания – 106, в том числе в Тбилиси - 59, в Аджарии – 25. В ковид-гостиницах находится 2 268 человек, в том числе в 1 247 – в Аджарии, а в Тбилиси – 741; на дому лечатся 11 403», - заявил Сичинава.



Для справки, за сутки в Грузии зафиксировано 1928 новых случаев коронавируса. Выздоровели 604 пациента. Умерли же еще 8 человек.



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