

Минздрав выпустил распоряжение для ковид-инфицированных избирателей

27.10.2020 21:24





По новому распоряжению министра здравоохранения Грузии, избиратели, с 26 по 30 октября покинувшие карантинные зоны или медицинские учреждения после выздоровления от ковида смогут принять участие в предстоящих парламентских выборах при наличии официальной справки, которую им должны выдать в клинике или отеле.



Проголосовать эти избиратели смогут на соответствующих по месту жительства избирательных участках.



Также, по распоряжению ЦИКа, избиратели, которые по состоянию на 14:00 часов 27 октября будут находиться в ковид-клиниках или карантине, получат возможность проголосовать — им доставят переносную урну.



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