

Заключенных, напавших на Георгия Руруа, перевели в учреждение строгого режима

04.11.2020 11:57





Причастные к инциденту с Георгием Руруа заключенные переведены в учреждение строгого режима, - об этом сообщает Специальная пенитенциарная служба.



"Пятеро заключенных пенитенциарного учреждения N8, которые участвовали в инциденте с Георгием Руруа 2 ноября этого года, были переведены сегодня, 3 ноября, в пенитенциарное учреждение N6. Произошло это после решения Специальной пенитенциарной службы, в связи с их участием в инциденте, им был ужесточен режим.



Напомним, что 2 ноября этого года началось расследование инцидента, в результате которого на осужденного пенитенциарного учреждения №8 Георгия Руруа было совершено нападение со стороны других заключенных.



Следствие ведется по статье 126 УК Грузии, первому прима пункту подпункта "б" (избиение или иное групповое насилие). В рамках расследования был допрошен Георгий Руруа, а также все соответствующие заключенные и инспекторы», - отмечается в заявлении.



Для справки, вчера, 2 ноября, на Георгия Рурура в Глданской тюрьме напали другие заключенные и нанесли ему словесные и физические оскорбления.





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