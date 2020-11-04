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Заключенных, напавших на Георгия Руруа, перевели в учреждение строгого режима


04.11.2020   11:57


Причастные к инциденту с Георгием Руруа заключенные переведены в учреждение строгого режима, - об этом сообщает Специальная пенитенциарная служба.

"Пятеро заключенных пенитенциарного учреждения N8, которые участвовали в инциденте с Георгием Руруа 2 ноября этого года, были переведены сегодня, 3 ноября, в пенитенциарное учреждение N6. Произошло это после решения Специальной пенитенциарной службы, в связи с их участием в инциденте, им был ужесточен режим.

Напомним, что 2 ноября этого года началось расследование инцидента, в результате которого на осужденного пенитенциарного учреждения №8 Георгия Руруа было совершено нападение со стороны других заключенных.

Следствие ведется по статье 126 УК Грузии, первому прима пункту подпункта "б" (избиение или иное групповое насилие). В рамках расследования был допрошен Георгий Руруа, а также все соответствующие заключенные и инспекторы», - отмечается в заявлении.

Для справки, вчера, 2 ноября, на Георгия Рурура в Глданской тюрьме напали другие заключенные и нанесли ему словесные и физические оскорбления.

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