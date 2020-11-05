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В Грузии от коронавируса умерли еще 20 пациентов
05.11.2020 11:43
За последние 24 часа в Грузии от коронавируса умерли еще 20 пациентов, и количество жертв этой инфекции в стране выросло до 401.
В частности, как сообщил руководитель оперативного штаба при межведомственном координационном совете Александр Ходжеванишвили, за прошедшие сутки в Тбилиси скончались 10 человек, в Аджарии – 2, в Имерети – 7, в Мцхета-Мтианети – 1 человек.
По его словам, за 24 часа в стране выявлен 2 401 новый подтвержденный случай инфицирования. Соответственно, общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет 49 218.
Выздоровели еще 2 289 пациентов и общее их количество составляет 33 459.
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