

В Грузии от коронавируса умерли еще 20 пациентов

05.11.2020 11:43





За последние 24 часа в Грузии от коронавируса умерли еще 20 пациентов, и количество жертв этой инфекции в стране выросло до 401.



В частности, как сообщил руководитель оперативного штаба при межведомственном координационном совете Александр Ходжеванишвили, за прошедшие сутки в Тбилиси скончались 10 человек, в Аджарии – 2, в Имерети – 7, в Мцхета-Мтианети – 1 человек.



По его словам, за 24 часа в стране выявлен 2 401 новый подтвержденный случай инфицирования. Соответственно, общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет 49 218.



Выздоровели еще 2 289 пациентов и общее их количество составляет 33 459.



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