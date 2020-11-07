

Статистика новых случаев коронавируса по регионам Грузии

07.11.2020 14:14





По информации руководителя оперативного штаба при межведомственном координационном совете Александр Ходжеванишвили, из 2 859 выявленных сегодня случаев коронавируса в Тбилиси зафиксированы 1 197, в Аджарии – 620, в Имеретии – 438.



«Из зафиксированных за сутки 2 859 новых случаев коронавируса 1 197 выявлено в Тбилиси, в Аджарии – 620, в Имеретии – 438, в Квемо Картли – 109, в Шида Картли – 62, в Гурии – 63, в Самегрело и Земо Сванетии – 138, в Кахетии – 94, в Мцхета-Мтианети -38, в Самцхе-Джавахети – 72, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванетии – 28», - сообщил Ходжеванишвили.



Что касается умерших, по его информации, за последние 24 часа скончались 18 человек, из них 7 лечились в Тбилиси.



«К сожалению, за последние 24 часа скончались 18 человек, из которых в Тбилиси – 7, в Аджарии – 4, в Имерети – 4, Квемо Картли – 2 и в Мцхета-Мтианети -1 человек. С 26 февраля 2020 года по сей день у нас 441 случай смерти», - заявил Ходжеванишвили.



Он сообщил, что на аппарате искусственного дыхания находятся 345 пациентов.



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