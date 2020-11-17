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Коронавирус выявили у главного инфекциониста Грузии
17.11.2020 11:42
У главного инфекциониста Грузии – 72-летнего директора тбилисской инфекционной клиники Тенгиза Церцвадзе подтвердился коронавирус.
Представители клиники сообщили, что состояние его здоровья – удовлетворительное.
«У него наблюдаются легкие симптомы. Соответственно, он не нуждается в стационарном лечении и лечится дома», – сказано в сообщении.
По данным правительства Грузии, за минувшие сутки в стране выявили 3117 новых случаев коронавируса, 3638 пациентов выздоровели, 45 скончались.
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