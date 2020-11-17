

Коронавирус выявили у главного инфекциониста Грузии

17.11.2020 11:42





У главного инфекциониста Грузии – 72-летнего директора тбилисской инфекционной клиники Тенгиза Церцвадзе подтвердился коронавирус.



Представители клиники сообщили, что состояние его здоровья – удовлетворительное.



«У него наблюдаются легкие симптомы. Соответственно, он не нуждается в стационарном лечении и лечится дома», – сказано в сообщении.



По данным правительства Грузии, за минувшие сутки в стране выявили 3117 новых случаев коронавируса, 3638 пациентов выздоровели, 45 скончались.



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