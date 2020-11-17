

Большинству инфицированных ковидом не требуется стационаризация - иммунолог

17.11.2020 16:05





Долг каждого из нас, всех врачей, объяснить пациентам, что большинству из них не требуется стационаризация. Мы должны сделать все, чтобы люди чувствовали себя спокойно дома, - об этом иммунолог-аллерголог Бидзина Кулумбегов заявил после встречи с премьер-министром Георгием Гахария.



По его оценке, в целом траектория течения эпидемии восходящая, соответственно, на встрече также речь шла об эпидемиологическом моделировании.



«Мы согласны с тем, что страна близка к пику. Разумеется, жизнь каждого человека важна и дорога нам, каждому врачу и государству. Именно об этом был разговор, чтобы пришли в соответствие возросшее число пациентов и возможности государства. Мы говорили о перегруженности госпитального сектора, что является реальной проблемой, хотя это проблема в медицинской части, а не в части государства. Долг каждого из нас, всех врачей, что мы сейчас и делаем, - объяснить пациентам, что большинству из них не требуется стационаризация и мы должны сделать все, чтобы люди чувствовали себя спокойно дома. Для этого необходим доступ к ресурсам, и в первую очередь, здесь подразумевается система первичного здравоохранения и ее улучшение. Кроме того, разумеется, был разговор о снижении мобильности, чтобы мы ударили по естественным темпам распространения вируса. Это само собой отразится в снижении заболеваемости, что автоматически означает сокращение госпитализации и цифр смертности. В связи со всем этим состоятся повторные встречи», - заявил Бидзина Кулумбегов.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





