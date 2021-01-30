

В Грузии фиксируется низкая выявляемость коронавируса среди таксистов

30.01.2021 15:11





В Грузии тестирование на коронавирус прошли более 13,6 тысячи таксистов, из которых у 79 (0,6%) подтвердилось заболевание. Об этом заявил на брифинге глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.



В Грузии водители такси любой категории обязаны делать ПЦР-тест каждые две недели. Сейчас такси – это практически единственное средство передвижения для граждан, у которых нет собственного автомобиля. Из-за ухудшения эпидемиологический ситуации с 28 ноября во всех крупных городах страны остановлен общественный транспорт.



Гамкрелидзе указал, что среди водителей такси процент выявляемости небольшой. Если сравнивать с показателями двух других групп, в которых регулярно проводится тестирование на коронавирус, то здесь самый высокий уровень выявляемости среди священнослужителей – 1,4%, всего протестированы 5 863 человека.



Что касается торговцев рынков, то из них протестировано 7 284 человека и вирус подтвержден у 56 (0,8%).



«Исходя из того, что с 1 февраля открываются торговые молы и магазины, тестирование идет интенсивно. Согласно вчерашним суточным показателям у нас были данные 1033 тестов (работников молов — ред.) и не было зафиксировано не одного положительного случая», — заявил Гамкрелидзе.



Также тестирование проходят педагоги школ, которым с 1 февраля придется проводить уроки в классах. За последнюю неделю обследовали 1 285 учителей, вирус был выявлен у восьми.



С 1 февраля в Грузии возобновляются регулярные рейсы, по всей стране начинают работать все магазины и торговые центры.



В Грузии за минувшие сутки выявили 669 новых случаев коронавируса, проведены были 19 311 тестов. Всего с начала пандемии в стране зафиксировали более 256 тысяч фактов заболевания, выздоровели более 247 тысяч, скончались 3 148 человек.



В настоящее время в Грузии 6 686 активных случаев коронавируса.



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