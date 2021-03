Тбилиси занимает первое место в рейтинге лучших направлений для вакцинированных путешественников

Один из самых популярных порталов — Лучшие туристические направления Европы (European Best Destinations) публикует рейтинг городов, которые являются лучшими направлениями для вакцинированных путешественников.



Первое место в этом рейтинге (Best Destination for vaccinated travelers 2021) занимает столица Грузии. Помимо Тбилиси в рейтинг вошли такие туристические направления, как: Копенгаген, Кефалиния, Севилья, Афины, Стокгольм, Канарские острова, Мадейра, Батуми (4 место) и другие. Организация также публикует рейтинг безопасных направлений для путешествий на 2021 год (Coronavirus – Safest Destinations to Visit in 2021), в котором Тбилиси занимает 3-е место.



«Если вы ищете культуру, природу, здоровье, гастрономическое разнообразие или просто популярное городское туристическое направление для шоппинга, Тбилиси — столица Грузии идеально подходит для отпуска 2021 года. Почему вам стоит открыть для себя Тбилиси в 2021 году? Как никогда, теперь мы знаем, что нужно радоваться жизни и откладывать незабываемые поездки нельзя. Грузия, и особенно Тбилиси, традиционна и современна, космополитична, многонациональна, поистине уникальна и аутентична. Грузия очень быстро и позитивно, с эффективными и инновационными подходами, ответила на кризис в области здравоохранения. Как только количество случаев COVID-19 уменьшилось и вакцина стала доступной, страна открыла свои границы для вакцинированных путешественников без требования карантина и дополнительного тестирования», — говорится на официальной странице EBD.



Вакцинированные гости могут выезжать в Грузию с 1 февраля этого года.





