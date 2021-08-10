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NYT: Грузия занимает 1-е место в мире по динамике распространения ковида
10.08.2021 13:10
По итогам показателей последней недели Грузия занимает 1-е место в мире по динамике распространения коронавируса на 100.000 жителей.
Согласно интерактивной карте публикуемой изданием The New York Times, основанной на статистике Our World In Data, количество новых случаев заражения в Грузии за последние семь дней составляет в среднем 3 758, что означает на 100 000 населения приходится 101 новый случай заражения. Это число рассчитывается в результате соотношения общего количества населения страны к среднему арифметическому количеству новых случаев заражения за последние семь дней.
За данный период времени Грузия имеет наихудший показатель в мире по количеству заражений ковидом. За Грузией в списке следуют остров Мэн, Фиджи, Куба.
Число заболевших коронавирусом в Грузии за последние две недели увеличилось на 68%. По уровню смертности от вируса на 100 000 населения, по данным прошлой недели, Грузия находится на 4-м месте в мире.
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