

Индия не одобрила экстренное применение вакцины «Спутник V»

27.02.2021 12:58





Регулятор фармацевтического рынка Индии не одобрил заявку Dr Reddy’s Laboratories Ltd. на экстренное использование вакцины «Спутник V» из-за нехватки данных, сообщает The Economic Times со ссылкой на правительственного чиновника.



По данным издания, регулятор запрашивает дополнительные данные об иммуногенности.



Dr Reddy’s проводила клинические испытания второго/третьего этапа среди примерно 1500 участников.



Индийская компания запросила одобрение для экстренного применения российской вакцины 19 февраля.



Напомним, «Спутник V» стала первой вакциной от коронавируса. 11 августа прошлого года президент РФ Владимир Путин сообщил, что препарат протестировала одна из его дочерей. При этом в Минздраве Германии усомнились в качестве и эффективности российской разработки, а в США заявили, что нет ни малейшего шанса тестирования вакцины из РФ «даже на обезьянах, не говоря уже о людях».



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