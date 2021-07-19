

Крего: Законодательное предложение местоблюстителя Шио идеально соответствует подходам Путина

19.07.2021 17:31

"Голос Америки"



«Нации брошен вызов. Это насилие, давление, моральное, идеологическое, на нашу совесть и духовность. Чтобы этого не повторилось, считаю - не пора ли нашим властям и обществу начать думать о том, чтобы в законодательстве было отражено понятие оскорбления религиозных и национальных чувств», - это заявление 5 июля во время проповеди в Кашуетской церкви Святого Георгия сделал местоблюститель патриарха преподобный Шио. Говоря о совести и духовности, моральном и идеологическом насилии, он имел в виду «Марш достоинства». Запланированный «Тбилиси Прайдом» марш не состоялся, а преподобный Шио о произошедшем на улицах Тбилиси жестоком насилии, мотивированном ненавистью, знал уже во время этой проповеди.



Что подразумевает местоблюститель Патриарха под отражением в законе упомянутого понятия «оскорбление религиозных и национальных чувств», должна ли или нет церковь быть гарантом «национальных ценностей»? Об этом мы беседовали в Вашингтоне с доктором теологических наук Полом Крего.



Доктор Крего изучает православную церковь Грузии с 1970-х годов, отлично говорит по-грузински и считает Грузию своей второй родиной. По словам Крего, если так получится, что понятия, упомянутые преподобным Шио, действительно будут отражены в грузинском законодательстве, это окажет разрушительное воздействие на грузинское общество.



«Если они [представители Грузинской православной церкви] думают, что сами должны быть гарантами национальных ценностей, о чем говорит преемник Шио, что это означает? Это долгая история. Дайте мне список ваших национальных ценностей и расскажите о них. Любую литературу можно считать пропагандой.



По этому законодательству, любая литература может быть объявлена нелегальной, и это не будет правильно. Если они примут этот закон, это будет разрушительным. Подобное законодательство в России является инструментом угнетения, которым очень часто пользуются и Путин, и Церковь. Сейчас 21 век и мы видели, как работает теократия в Иране. Не надо идти в сторону Ирана или Саудовской Аравии, или туда, где есть эта теократия. Это для сообщества будет разрушительным», - говорит доктор Крего.



«Православная Церковь Грузии после независимости» - один из трудов, изданный Крего о Грузинской церкви. В беседе с нами он вспоминает, что впервые встретился лицом к лицу с Патриархом Илией II в 1990 году.



«Я всегда говорил, что он, наверное, для переходного периода был идеальным Патриархом, но с тех пор прошло три десятилетия, и я знаю, что состояние его здоровья сейчас не в порядке. Еще в 1977 году, когда он был возведен на престол, он хорошо говорил о мире и экуменических вопросах, но, когда советская оккупация закончилась, он подвергся сильному давлению, чтобы иметь более консервативный взгляд на церковь, нацию, мир. В то же время всегда было ощущение, что он нервничал по поводу западных ценностей», - говорит Крего.



Доктор Крего считает, что местоблюститель Патриарха придерживается гораздо более консервативных взглядов, нежели сам Патриарх. Илья II назначил преподобного Шио местоблюстителем в 2017 году. Согласно Уставу Правления Православной Церкви Грузии, в связи со смертью, отставкой Католикоса Патриарха или по любой другой причине, из-за чего будет невозможным выполнение Патриархом своих обязанностей, до избрания Синодом нового Патриарха, церковью будет управлять именно местоблюститель. Часть грузинских теологов считает, что назначение патриархом местоблюстителя при жизни может указывать на то, что неформально реальным кандидатом на пост Патриарха станет именно он. Поэтому мы спросили доктора теологических наук, что может означать для Грузинской Православной Церкви и общества, если следующим Патриархом станет преподобный Шио.



Это создаст Церкви парадоксальную проблему. Я думаю, что он поведет Грузинскую Православную Церковь в еще более консервативном направлении. Возможно в этом направлении он за собой поведет много людей, но в тоже время идет новое поколение, и оно не может быть изолировано. Может быть это хорошо получается в России и в Китае, но не в Грузии. Грузинская молодежь с помощью интернета хорошо связана с остальным миром, а это важно», - говорит Крего.



Какие связи, сходства могут существовать между Православными Церквями Грузии и России и видит ли он российское влияние на Патриархию Грузии, доктор Крего говорит, что заявление преподобного Шио идеально соответствует подходам Владимира Путина.



«Он [Илья II] получил образование в России и, безусловно, имеет много связей. Я думаю, что между Русской и Грузинской церквями существует близость и дружба, и я думаю, что патриарх всегда старался быть тем, кто может договориться. Трудно определить, существовали ли уже по некоторым вопросам влияния и проблемные подходы в грузинской церкви. Например, я не думаю, что в Грузинской православной церкви гомофобию создали русские. Но вся идея законодательного предложения преподобным Шио об оскорблении религиозных и национальных чувств идеально согласуется с подходами Путина и российского правительства. Это действительно вопрос свободы слова и самовыражения. Это не должно быть хорошо для «Грузинской мечты», для правительства Грузии», - считает исследователь и приходит к выводу, маловероятно, что власти примут подобный закон.



В тоже время он разъясняет, что «большая симфония» между государством и церковью не помогает Церкви, поскольку такое позиционирование лишает Церковь возможности быть критичной в отношении властей. «Я думаю, что сейчас именно такая ситуация, которая означает, что они хотят иметь больше власти», - говорит Крего, приводя в качестве примера всего этого Русскую Православную Церковь Путина. «В России престиж православной церкви в некотором роде является миражом, поскольку это церковь Путина, когда без Путина церковь ничего не может сделать. Но пока Церковь будет играть в игру Путина, они будут чувствовать себя хорошо. Если они начнут проповедовать против Путина, у них возникнут проблемы».



Православная церковь Грузии отрицает любые обвинения в подстрекательстве к насилию, несмотря на это, общественность ясно видела на проспекте Руставели призывы, сделанные отдельными священнослужителями 5 июля.



«Я не хочу судить всю Церковь, однако очень прискорбный факт, что часть ГПЦ делает очень неприятные заявления. Ненависть не является ценностью христианства. Они всегда говорят о национальных и христианских ценностях. Они говорят, что ненавидят грех, а не грешника, а затем бьют людей. Это не соответствует их посланиям», - говорит Крего.



Доктор теологических наук говорит, что насилие на гомофобной почве не является чем-то новым для Грузинской церкви, и в пример этому вспоминает 17 мая 2013 года, когда против малочисленных представителей ЛГБТК сообщества «против смертного греха вышли сотни, тысячи». Помимо теологических аспектов, Крего также говорит о политическом значении инцидента и говорит, что власти обязаны защитить свой народ, а вместо этого «премьер-министр Гарибашвили обвиняет в организации провокации представителей ЛГБТК-сообщества».



«Госдепартамент уже сделал заявление, и на этот раз они будут более жесткими. Должны быть жестче. Мы говорим о Европейском Союзе, НАТО, мы понимаем их ценности с точки зрения демократии, терпимости, прав человека и гражданских свобод. Но, например, Турция, как будто мы всегда давали ей право быть по ту сторону всего этого, и теперь в результате у нас есть Польша, Венгрия. Думаю, кто-то повысит голос и скажет - Грузия, если в центре столицы, перед зданием парламента, ты не можешь защищать свой народ, защитить права человека, тогда нам нужно поговорить об этом. В то же время, с одной стороны, законодательство с точки зрения прав человека в Грузии хорошее, однако речь идет о его соблюдении.

«Законодательство с точки зрения прав человека в Грузии хорошее, однако речь идет о его соблюдении», - Крего



«Каждый раз, когда я слышу слово «национальные ценности», мне хочется убежать в другом направлении, поскольку это ложная, иллюзорная, показная идея. Особенно тогда, если ты пытаешься связать это с христианскими ценностями, поскольку церковь — это не нация, а нация – не церковь. Я знаю, что им нравится так думать, и есть много стран, где так думают, но я считаю, что этот подход не работает, он не принесет хороших результатов», - говорит Крего.



Доктор Крего на протяжении многих лет был исследователем библиотеки Конгресса. Говоря с нами несколько лет назад, он вспомнил визит высших иерархов Православной Церкви Грузии в Вашингтон.



«Несколько лет назад мы принимали высших иерархов Грузинской церкви в библиотеке Конгресса. Я попросил их исполнить песнопение и услышанное было неземным. Печально видеть, как эта красота погрязла в ненависти и нетерпимости. Православная Церковь может быть лучше. Таково мое мнение. Что бы вы ни делали, что бы вы ни думали, не надо выходить на улицы для избиения людей. Если твои последователи избивают людей на улице, что-то делается неправильно, это не по-христиански. Не имеет значения, какое ты имеешь представление о христианских или национальных ценностях. Христианство - это не избиение людей. Если это будет центральной частью твоей деятельности, если преемник Шио поддержит законодательные изменения, ограничивающие свободу, это создаст им [церкви] проблемы и молодежь отвернется от них. Если вы собираетесь защищать консервативные ценности, убедитесь, что вы действительно помните - главная христианская ценность - это любовь».



«Мы сожалеем, что были допущены ошибки, досадные поступки, некорректные действия, пострадали люди», - заявил патриарший местоблюститель 5 июля. Сегодня, мы уже с уверенностью можем сказать, что на улицах Тбилиси в результате массового насилия, мотивированного ненавистью, мобилизованного против организованного «Тбилиси Прадйом» Марша достоинства, пострадали несколько десятков человек. Среди них более 50 журналистов, состояние здоровья некоторых из них все еще остается тяжелым.



Оператор «ТВ Пирвели» Александр Лашкарава, который, по словам очевидцев, 5 июля был жестоко избит более чем 20 представителями радикальных группировок, 11 июля на рассвете был найден членами семьи дома мертвым. Председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, на основании доказательств, обнародованных Министерством внутренних дел и промежуточных экспертных данных, утверждает, что смерть Лашкарава не имеет никакой связи с событиями 5 июля.





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