Каладзе: Грузия готова к перезагрузке партнерства с Соединенными Штатами

06.02.2026 15:57





Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что были проведены встречи и продолжается процесс восстановления стратегических отношений с Соединенными Штатами Америки. Он сделал это заявление в связи с визитом заместителя министра иностранных дел Грузии Лаши Дарсалия в Государственный департамент США.



«Я не разговаривал с министром иностранных дел, но думаю, что наша позиция хорошо известна всем. Мы неоднократно заявляли, что готовы к восстановлению стратегического партнерства. чтобы отношения были перезагружены и начаты заново, потому что то, что происходило при администрации президента Байдена, было совершенно несовместимо с понятием дружбы и дружеских отношений. Вы помните, насколько несправедливым было отношение к Грузии в плане заявлений, введения санкций и так далее. Мы много раз говорили, что в вопросе, который обсуждал президент, и в его основных приоритетах — победе над так называемым «глубинным государством» и прекращении войны — мы, конечно, его поддерживаем. Что касается перезагрузки наших отношений, то мы будем ждать. Процесс идет, встречи также состоялись. Мы готовы к этому. Конечно, как только это произойдет, это отразится на наших отношениях, на нашей стране и на отношении к ней», — сказал Каха Каладзе.







